Dolar kaç TL oldu (6 Ocak 2025)

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor.

Yeni günde Dolar/TL saat 07:10 itibarıyla 35,3380 (alış) 35,3946'dan (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 36,5441 TL seviyelerinde seyrediyor.