İmralı heyeti bugün AK Parti ile görüşecek

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşen DEM Parti İmralı Heyetinin, Meclis turu, yeni haftada da devam edecek. Heyet ilk olarak AK Parti Meclis gurubunu ziyaret edecek.

Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ten oluşan DEM Heyeti, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'le bir araya gelecek.

CHP İLE GÖRÜŞMENİN TARİHİ NET DEĞİL

Cumhuriyet Halk Partisi ile görüşmenin tarihi henüz net değil. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sürece ilişkin NTV'nin sorularını yanıtladı. Özel, "Böyle bir görüşmenin olup olmayacağı, ne düzeyde olacağı, ya da bir partinin genel başkanının bu görüşmeyi yapmamasının bu sürece nasıl etki edeceğini değerlendireceğiz." açıklamasında bulundu.

BU HAFTA GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK

DEM Heyeti yeni haftada Gelecek, Saadet, Deva ve Yeniden Refah partilerinin Genel Başkanlarıyla da görüşecek.

İYİ Parti ise heyetle görüşmeyeceğini açıkladı.

BAHÇELİ-DEM HEYETİ GÖRÜŞMESİ

DEM Parti heyeti, perşembe günü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile göüşmüştü. Bahçeli'nin Meclisteki makamında gerçekleşen görüşmeye, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile İçişleri Bakanlığınca Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan DEM Partili Ahmet Türk katılmıştı.

PKK'YA SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI

Heyette yer alan Ahmet Türk, devam edecek İmrali ziyaretlerinin ardından terör örgütü PKK'ya silah bırakma çağrısı gelebileceğini söylemişti.