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CHP İmralı heyetiyle görüşecek mi? Özel net tarih vermedi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İmralı Adası'nda tutuklu bulunan terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile görüşmeye giden Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyetiyle, görüşme için net bir tarih vermedi, parti yetkileriyle konuyu ele alacaklarını söyledi. Özel, "Şehit ailelerinin ve gazilerin 'evet' demedikleri hiçbir şeye 'evet' demeyiz." diye konuştu.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 06 Ocak 2025 10:54, Son Güncelleme : 06 Ocak 2025 11:31
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CHP İmralı heyetiyle görüşecek mi? Özel net tarih vermedi

DEM Partili Pervin Buldan Ahmet Türk ve Sırrı Süreyya Önder, perşembe günü, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis'te görüşmüştü. DEM Parti heyetinin bu hafta ziyaretlerine devam etmesi, bu çerçevede CHP ile de bir görüşme yapması bekleniyor.

Sarıkamış programı için Erzurum'da bulunan CHP Genel Başkanı Özel, DEM Parti heyetiyle görüşme sorusu üzerine, "Bu konuyu arkadaşlarımızla enine boyuna değerlendiriyoruz. Ben MYK toplantısı bitmeden böyle bir şey söyleyemem. Ayrıca böyle bir görüşmenin olup olmayacağı, ne düzeyde olacağı ya da bir partinin genel başkanının bu görüşmeyi yapmamasının bu sürece nasıl etki edeceğini arkadaşlarımızla birlikte değerlendireceğiz." dedi.

CHP Lideri, "MYK toplantısında durumu değerlendireceğiz. Ama kimse böyle bir mevzuda, 'Efendim bütün genel başkanlar görüşsün ama bir partinin genel başkanı bir başka şekilde konumlansın' falan diyemez. Bunlar bu meseleyi siyasi stratejilere dökmek olur. Bu da doğru bir şey olmaz" ifadelerini de kullandı.

Özel ayrıca, DEM Parti heyetinin İmralı'da PKK lideri Öcalan ile görüşmesine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

"Meselenin özü şu: biz Meclis'in dışlanmamasını, şeffaf ve samimi ilerlenmesini ve toplumsal mutabakatı öneriyoruz," diyen Özel, şöyle ekledi: "Toplumsal mutabakatın bizim için en önemli köşe taşı da şehit aileleri ve gaziler. Burada dünya kadar şehit babasının, gazinin gözünün içine bakabiliyorsak bu tutumumuz sayesindedir. Bu tutumumuzu sürdüreceğiz. Şehit ailelerinin ve gazilerin 'evet' demedikleri hiçbir şeye 'evet' demeyiz. Onları incitecek hiçbir tutumda bulunmayız."

İmralı heyeti bugün AK Parti ile görüşecek

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