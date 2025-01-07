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DEM Parti'nin İmralı sonrası görüşme turu: CHP görüşmesi başladı

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşen DEM Parti İmrali Heyeti, dün AK Parti, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi ile görüştü. Heyet, bugün CHP ile görüşecek. Genel Başkan Özgür Özel'le TBMM'de yapılacak görüşmenin saat 10.30'da başlayacak.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 07 Ocak 2025 10:30, Son Güncelleme : 07 Ocak 2025 10:47
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DEM Parti İmralı heyetinin siyasi parti turu sürüyor.

Bugün TBMM çatısı altında yeni bir buluşma yaşanacak.

DEM Parti İmralı heyeti saat 10.30'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Meclis'te ziyaret edecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel katıldığı Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı anma törenlerinde DEM Parti ile CHP arasında bir görüşme olup almayacağına ilişkin soruya, "MYK toplantısında durumu değerlendireceğiz. Ama kimse böyle bir mevzuda, 'Efendim bütün genel başkanlar görüşsün ama bir partinin genel başkanı bir başka şekilde konumlansın' falan... Bunlar bu meseleyi siyasi stratejilere dökmek olur. Bu da doğru bir şey olmaz" diye yanıt verdi.

Özel DEM Parti İmralı heyetinin görüşmeleriyle ilgili ise şunları söyledi:

"Toplumsal mutabakatın bizim için en önemli köşe taşı şehit aileleri ve gaziler. Burada dünya kadar şehit babasının, gazinin gözünün içine bakabiliyorsak bu tutumumuz sayesindedir. Bu tutumumuzu sürdüreceğiz. Şehit ailelerinin ve gazilerin 'evet' demedikleri hiçbir şeye 'evet' demeyiz. Onları incitecek hiçbir tutumda bulunmayız."

DEM heyeti, Edirne Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı da ziyaret edecek. Ardından da 2. kez İmralı'ya gidecekler.

AK PARTİ-DEM GÖRÜŞMESİ: "SAMİMİ BİR GÖRÜŞME OLDU"

Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ten oluşan DEM Parti Heyeti, dün AK Parti Meclis grubunu ziyaret etti.

Heyet, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'le biraraya geldi.

Görüşme 1 saat 20 dakika sürdü.

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Samimi, olumlu bir şekilde sohbet ettik, fikirlerimizi paylaştık. Daha sonraki günlerde gerekli açıklamalar yapılacaktır." dedi

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