Altın fiyatları ne kadar? (7 Ocak 2025)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 2.995 TL'den başlarken, ons altının değeri ise 2.639 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 7 Ocak altın fiyatları...
Altın fiyatları, 7 Ocak 2025 Salı günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor.
Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla 2 bin 630 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalarak 3 milyon 35 bin lira oldu.
Gram altın güne 2.995 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 900 liradan başladı.
Güncel altın fiyatları şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 2.995,5490 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.898,3000 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 9.802,68 TL
* Tam altın satış fiyatı: 19.884,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.542,9400 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 49.594,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 2.639,2500 dolar