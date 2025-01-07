Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında Durmaz hakkında gözaltı kararı verildi. Durmaz'ın bahis sitesinin reklamı için düzenlenen konserde DJ olarak sahnede yer aldığı iddia edildi.

Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil ve fenomenlerin yasadışı bahisten yargılamaları devam ederken savcılık, milyonlarca takipçiye sahip DJ ve fenomen Kerimcan Durmaz'a soruşturma başlattı.

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