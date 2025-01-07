Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz gözaltına alındı
Hakkında yasa dışı bahis yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatılan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz gözaltına alındı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 07 Ocak 2025 10:34, Son Güncelleme : 07 Ocak 2025 10:36
Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil ve fenomenlerin yasadışı bahisten yargılamaları devam ederken savcılık, milyonlarca takipçiye sahip DJ ve fenomen Kerimcan Durmaz'a soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında Durmaz hakkında gözaltı kararı verildi. Durmaz'ın bahis sitesinin reklamı için düzenlenen konserde DJ olarak sahnede yer aldığı iddia edildi.