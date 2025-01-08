İmamoğlu'nun 'ihaleye fesat karıştırma'dan yargılandığı dava ertelendi
İBB Başkanı İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla yargılandığı davanın duruşması 11 Nisan 2025'e ertelendi. Savcıya mütalaa için ek süre verildi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Ocak 2025 16:11, Son Güncelleme : 08 Ocak 2025 16:11
İBB Başkanı İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla yargılandığı davanın duruşması 11 Nisan 2025'e ertelendi. Savcıya mütalaa için ek süre verildi.