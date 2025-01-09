Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (9 Ocak 2025)

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 35,2932 lira, satışta 35,4346 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 35,2517 lira, satışta 35,3930 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,0300, sterlin/dolar paritesi 1,2340 ve dolar/yen paritesi 158,40 düzeyindeydi.

Yeni günde ise Dolar/TL saat 07:20 itibarıyla 35,3109 (alış) 35,3563'ten (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 36,6091 TL seviyelerinde seyrediyor.