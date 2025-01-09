Ankara'da göçük: 1 ölü, 1 işçi aranıyor

Polatlı ilçesindeki Şentepe Mahallesi'nde yapımı tamamlanan bir apartmanın kanalizasyon bağlantısı için çalışma yapılırken göçük meydana geldi.

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