Ankara'da göçük: 1 ölü, 1 işçi aranıyor
Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir apartmanın kanalizasyon bağlantı çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçiden biri hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ocak 2025 13:14, Son Güncelleme : 09 Ocak 2025 13:15
Polatlı ilçesindeki Şentepe Mahallesi'nde yapımı tamamlanan bir apartmanın kanalizasyon bağlantısı için çalışma yapılırken göçük meydana geldi.
Toprak altında kalan 2 işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Ekipler, işçilerden birinin cansız bedenine ulaştı.
Diğer işçiyi kurtarma çalışması sürüyor.