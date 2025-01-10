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Erdoğan: 31 Mart'taki yol kazasını ilk fırsatta telafi edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "El ele, gönül gönüle vererek, İnşallah Denizli'de AK Partimizi görkemli günlerine tekrar kavuşturacağız. Aşkla çalışarak 31 Mart seçimlerinde yaşanan yol kazasını ilk fırsatta telafi edeceğiz." dedi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 10 Ocak 2025 15:08, Son Güncelleme : 10 Ocak 2025 15:32
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Erdoğan: 31 Mart'taki yol kazasını ilk fırsatta telafi edeceğiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Denizli 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Buradaki konuşmasına, "Efeler diyarı Denizli, zeybekler diyarı, yiğitler diyarı, kahramanlar diyarı Denizli'yi bugün bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum." diyerek başlayan Erdoğan, "Sözlerimin hemen başında dün ebediyete irtihal eden partimizin Amasya ve Ankara Milletvekilliği görevini ifa etmiş Anayasa ve Devlet Adalet Komisyonları Eski Başkanı kıymetli yol ve dava arkadaşımız Ahmet İyimaya'yı rahmetle yad ediyorum. Merhum Ahmet İyimaya engin hukuk bilgisinin yanı sıra nezaketi ile temayüz etmiş, samimiyeti ve vakur kişiliğiyle milletimizin kalbinde yer edinmiş ilim ve kitap aşığı gerçek anlamda bir gönül insanıydı. Rabbim mekanını cennet eylesin diyorum. AK Parti teşkilatımızla birlikte ailesine, dostlarına ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Denizli'de bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

Tarihi ve tabii güzellikleriyle şiirlere, türkülere, şarkılara ilham veren Denizli'yi şairin şu mısralarıyla yürekten selamlıyorum; Yaylasında yörüklerin yaylanır. İner gelir ovasında eğlenir. Türküsün, şiirsin, aşksın Denizli. Sözün en güzeli sana söylenir. Kayalarda olur şahin yuvası, canlara can verir suyu havası. Ölür yine sevdiğinden vazgeçmez, ömür değen Denizli'nin sevdası. Sevdası ömür süren Denizli'de bizi tekrar buluşturan işte bu kardeşlik atmosferinde gönüllerimizi kucaklaştıran Rabb'ime hamdolsun. Coşkuyla, heyecanla, aşkla partisine ve davasına sahip çıkan Denizlili kardeşlerime bugün bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

Erdoğan, kongrenin hayırlı olmasını dileyerek, "Denizli teşkilatımıza hizmet eden ama artık aramızda bulunmayan, dar-ı bekaya irtihal etmiş yol ve dava arkadaşlarımızı rahmetle anıyorum. Bayrağı devreden kardeşlerime teşekkür ediyor, nöbeti devralan yol arkadaşlarıma da Rabbimden muvaffakiyetler niyaz ediyorum. İnancım ve duam odur ki bu kongre sonrasında AK Parti Denizli'de daha da güçlenecek, adalete, kalkınmaya daha çok hizmet edecek, kardeşliğe daha çok katkı sunacaktır. El ele, gönül gönüle vererek, İnşallah Denizli'de AK Partimizi görkemli günlerine tekrar kavuşturacağız. Aşkla çalışarak 31 Mart seçimlerinde yaşanan yol kazasını ilk fırsatta telafi edeceğiz. Bu vesileyle ülkeye ve millete hizmet davamıza emek veren, katkı veren, destek veren aktif olarak görev almasa dahi hayır duasını bizden esirgemeyen tüm kardeşlerimden Allah razı olsun diyorum." diye konuştu.

"Geçen seneyi 262 milyar dolarlık ihracat rakamıyla kapattık"

Türkiye'ye son 22 yılda Cumhuriyet tarihinin en büyük başarılarını, yatırımlarını, eserleri kazandırmanın bahtiyarlığını yaşadıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Lütfen elinizi vicdanınıza koyun ve karşılaştırın. Göreceksiniz ki 22 yıl öncesinin Denizli'si ile bugünün Denizli'si arasında dağlar kadar fark var. 22 yıl öncesinin Türkiyesi ile günümüzün Türkiyesi arasında her alanda devasa farklar var. Ekonomide, ihracatta, üretimde, istihdamda, tarımda, turizmde hangi alana baksanız 22 yıl öncesine göre ortada muhteşem ve muazzam bir başarıyla karşılaşırsınız. Biliyorsunuz, geçen hafta 2024 yılına dair dış ticaret rakamları açıklandı. Geçen seneyi 262 milyar dolarlık ihracat rakamıyla kapattık. Bu meblağ bize göreve geldiğimizde neydi biliyor musunuz? Sadece 36 milyar dolardı. Yani 22 yılda 8 kata yaklaşan bir artışı ülkemize yaşattık. 262 milyar dolar, Cumhuriyet tarihimizin yıllık bazda en yüksek tutarı." dedi.

"Denizli'den yapılan ihracat 4,2 milyar dolara çıktı"

Bu tarihi başarıda Denizli'nin çok önemli payının olduğunu vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü;

2002'de Denizli'den dünyaya yapılan ihracat neydi? 680 milyon dolardı. 2024 yılında Denizli'den yapılan ihracat 4 milyar 218 milyon dolara çıktı. Bir önceki yıla kıyasla Denizli'nin ihracatı yüzde 4,3 oranında arttı. 2024 yılında Denizli'de üretilen mamuller aralarında İngiltere'nin, Almanya'nın, Amerika'nın da olduğu dünyanın 206 ülkesine ihraç edildi. Şu rakam da çok çarpıcı. Denizli'nin Birleşik Krallık'a ihracatı 2023 yılında 634 milyon dolarken 2024 yılında yaklaşık 90 milyon dolarlık bir artışla 727 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yani 2002'de tüm dünyaya yapılan ihracatın çok daha fazlasını bugün Denizli yalnızca bir ülkeye gerçekleştiriyor. Sadece tekstil ürünleri değil; sebzeden meyveye, makine aksamından kimyevi ürünlere geniş bir yelpazede Denizli menşeli ürünler dünyaya gönderiliyor. Biz de gittiğimiz her ülkede Denizli'de yapılmış ürünleri, Denizli'den dünyaya ulaşmış markaları görüyor ve bundan da iftihar ediyoruz.

"Kişi başına gelirimizin 15 bin 551 dolara yükselmesini bekliyoruz"

Merkez Bankası'nın rezervlerindeki artışa dikkat çeken Erdoğan, bankanın rezervlerini göreve geldiklerinde 27,5 milyar dolardan devraldıklarını, aralık ayında banka rezervlerinin 163,5 milyar dolarla rekor kırdığını ifade etti.

"Hesap bilmeyenler bu işi anlamaz" diyen Erdoğan, "Tabi, Sayın Özel, milli gelirimizi nereden aldık biliyor musun? 236 milyar dolardan aldık. 2023 yılında bu nereye çıktı biliyor musunuz? 1 trilyon 130 milyar dolara çıktı. Nereden, nereye? Şimdi, 2024 sonunda bu rakamın 1 trilyon 331 milyar dolara, kişi başına gelirimizin ise 15 bin 551 dolara yükselmesini bekliyoruz." şeklinde konuştu.

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