Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da Seyrantepe Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Diyarbakır'ın huzuru Türkiye'nin huzurudur. Diyarbakır'ın refahı Türkiye'nin refahıdır. Diyarbakır'ın kaderi Türkiye'nin kaderidir. Bizim kardeşliğimiz İslam kardeşliğidir." dedi.

Erdoğan ayrıca, "Ekonomik sıkıntıları yılın ikinci yarısından itibaren geride bırakmaya başlayarak, bu meseleyi de sorun olmaktan çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, "Terör örgütü kendini feshetmeli ve silahları gömmeli." dedi.

Konuşmanın satır başları

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- "Son 1,5 asırdır, bilhassa son yarım asırdır yaşadığımız sancılara artık 'dur' deme vaktidir, artık yeni şeyler söyleme vaktidir"

- "Neredeyse yarım asırdır bu millete acılar yaşatan, bu milletin geleceğini karartan emperyalist oyunun son halkasını da Allah'ın izniyle bozma aşamasındayız"

- "Yaşadığımız sancılara dur deme vaktidir. Türkiye'nin uzunca bir geçmişe sahip"

- "Bölücü örgütün zorla dağa çıkardığı evlatlarına tam 5 yıldır kavuşma mücadelesi veren Diyarbakır annelerinin acılarını da çok iyi biliyoruz"

- "(Terörle mücadeleyle ilgili) Kürt kardeşlerimizle ilgili bir konu değil. Terör örgütünün tasviye edilmesiyle sınırlı bir konudur"

"Son dönemdeki ekonomik sıkıntıları yılın ikinci yarısından itibaren konu olmaktan çıkaracağız"

- "Irkçılık kendisine oksijen bulamadı. Boy veremedi. Bizler aynı kıbleye dönüyoruz. Bizler aynı peygamberin izinde yürüyoruz. Bizler tarih boyunca sadece birlikte savaşmadık. Aynı zamanda birlikte medeniyetler inşa ettik.

- "Kürt ve Türkün arasına ayrımcılık sokan hem Kürdün hem Türkün düşmanıdır. En çok Müslümanın düşmanıdır."

-"Bu coğrafyayı bir bütün olarak kardeşlik coğrafyası haline getireceğiz. Şunu unutmayın. Bu bayrak bizim, bu devlet bizim. Bu ezanlar bizim. Geçmişimiz ortak geleceği de birlikte inşa edeceğiz. Türkiye yüzyılı ülkümüzü hep birlikte gerçekleştireceğiz."

- "Artık eski Türkiye yok. Eski Türkiye eskide kaldı. Şimdi milletin tüm ferdleriyle beraber olan, ülke dışında da zulme itiraz eden bir Türkiye var."

- "(Suriye'de) El ele verecek, Türk ile Kürt arasındaki, Kürt ile Arap arasındaki terör perdesini yırtıp atacağız"

-"Suriyeli kürt kardeşimin varlığı inkar ediliyordu. Tapusu yoktu, hakkı yoktu. Şimdi inşaallah hepsi teslim edilecek. Bu zafer hepimizin zaferidir. Bu zafer kardeşliğin zaferidir. Bu zaferin karartılmasına izin vermeyeceğiz. Bu zaferin terörle kirletilmesine izin vermeyeceğiz."

- "Sadece son 22 yılda Diyarbakır'a 766 milyar TL yatırım yaptık. Adaletle 5 milyar TL, eğitimde 29 milyar TL, sağlıkta 9 Milar TL, ulaştırma 60 milyar TL, sanayi ve teknolojide 3 milyar tl yatırım yaptık."

- "Silvan Barajı yolları, Bağlar deprem konutları gibi 16 karayolu projemizin çalışmaları devam ediyor. Bölgedeki ulaşım ağının genişlemesine katkı veriyoruz."

(Ayrıntılar geliyor)