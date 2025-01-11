TFF'den kulüpler için önemli karar! Harcama limiti değişti

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nda değişiklik yapıldı.

Talimatnameye, "2024/2025 sezonu ikinci transfer ve tescil döneminden itibaren geçerli olmak üzere, işbu talimatın Geçici Madde 18'de belirtilen takım harcama limitindeki kabul edilebilir sapma miktarı oranları kaldırılmış olup kulüplerin takım harcama limiti dahilinde kalmaları zorunludur." şeklindeki Geçici Madde 25 eklendi.

Yeniden hesaplanacak

Takım harcama limitleri belirlenirken Kulüp Lisans Kuruluna ibraz edilen sponsorluk ve reklam gelirlerine konu sözleşmeler de 2024-2025 sezonu için kulüpçe tahsil olunan tutarlar dikkate alınarak yeniden tespit edilecek.

TFF'nin daha önce açıkladığı Geçici Madde 18'e göre, harcama limitlerinde Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig kulüpleri için yüzde 30, Nesine 2. Lig ekipleri için yüzde 50 sapma belirlenmişti.