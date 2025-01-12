E-imza vurgununda çarpıcı detaylar: Lise mezunlarını avukat yaptılar

E-imza, e-mühür gibi hizmetler sunan Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı (ESHS) iki şirkete sahte kimlik ve ehliyetle başvuran şüpheliler, kamuda görevli veya özel sektörde üst düzey görevde olan 35 kişi adına yasadışı şekilde e-imza elde etti. Bu e-imzalarla kamu kurumlarına ait sistemlere yetkisiz erişim sağlandı.

Gazi Üniversitesi ile Milli Eğitim Bakanlığı sistemine sızan şebeke üyeleri 6 kişi hukuk ve mühendislik fakültelerinden mezuniyet belgesi hazırlayıp devlet onaylı bu diplomaları YÖKSİS sistemine ekledi. Ayrıca 90 kişinin ehliyet belgesi elektronik sınav sonucu, 21 kişinin de direksiyon sınav sonucu başarısız iken, başarılı duruma getirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Polisinin çalışmalarıyla 161 şüpheli tespit edildi. Ankara merkezli 23 ilde 138 şüpheli gözaltına alındı. Sahte diplomalar, YÖK tarafından iptal edildi. Öte yandan MEB'in sistemine giren dolandırıcıların, ilkokul mezunlarına lise diploması hazırladığı, başarısız geçen sınavları başarılı olarak değiştirme karşılığında kişilerden 50 bin TL talep ettiği ve bu yolla birçok kişiye istedikleri sınıfta sürücü belgesi sağladığı öğrenildi.

Operasyon sırasında şüphelilerden birinin, polisten kaçmak için şöminenin içine saklandığı da ortaya çıktı. Şöminenin önüne parmaklık koyarak gizlenmeye çalışan zanlı, polisin dikkati sayesinde yakalandı ve gözaltına alındı.

Şüphelilerden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 43 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çalışmaların sürdüğü bildirildi.

ÖMER ÇETİN