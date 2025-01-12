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Eskişehir'de cinsel taciz ve istismar iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yaşı küçük N.A'ya cinsel istismar ve taciz suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan İ.Y, ilk sorgusunda adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı sonrası yeniden gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ocak 2025 16:50, Son Güncelleme : 12 Ocak 2025 16:51
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Eskişehir'de cinsel taciz ve istismar iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Eskişehir'de cinsel taciz ve istismar iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan zanlı, başsavcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli İ.Y'nin, Seyitgazi ilçesinde yaşı küçük mağdur N.A'ya cinsel taciz ve istismarda bulunduğu iddiası üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında şüpheli hakkında "Çocuğa karşı cinsel taciz ve sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerince yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası tutuklanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan İ.Y, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz etti.

Başsavcılığın itirazı üzerine İ.Y. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Ekiplerce yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen İ.Y, buradaki işlemlerinin ardından tutuklandı.

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