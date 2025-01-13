'Yenidoğan Çetesi' davasında ikinci duruşma

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) daha fazla para almak için yenidoğan bebekleri anlaşmalı oldukları özel hastanelere sevk ederek en az 10 bebeğin ölümüne neden oldukları belirtilen yenidoğan çetesi davasının ikinci duruşması bugün görülecek.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilecek olan duruşmada 47 sanığın savunmaları alınmaya başlayacak.

582 YIL CEZA İSTEMİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 1399 sayfalık iddianamede, sanık doktor Fırat Sarı'nın elebaşı olduğu suç örgütünün sevk ve idaresini sanık doktor İlker Gönen ile 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir'in yaptığı belirtildi. İddianamede, sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen için toplam 177 yıl 6'şar aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep edildi.