Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 110,24 puan ve yüzde 1,11 azalışla 9.800,37 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 44,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,42, holding endeksi yüzde 2,11 değer kaybetti.

Sektör endekslerinin tümü gerilerken, en çok kaybettiren ise yüzde 2,59 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de geçen hafta açıklanan istihdam raporundaki verilerin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecine yılın ikinci yarısında devam edeceğine yönelik fiyatlamalarla negatif bir seyir öne çıkarken, bu hafta gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Yurt içinde bugün açıklanan verilere göre Türkiye'nin cari işlemler hesabı kasımda 2 milyar 871 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 3 milyar 443 milyon dolarlık fazla oluştu.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de tüketici enflasyon beklentisi ve federal bütçe dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.750 ve 9.700 puanın destek, 9.900 ve 10.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.