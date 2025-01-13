Dolar 35,50 TL barajında

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 35,4100 35,4110 35,4970 35,4980 Avro 36,3300 36,3310 36,2290 36,2300 Sterlin 43,3300 43,3370 43,0780 43,0830 İsviçre frangı 38,6500 38,6580 38,6800 38,6900 ANKARA ABD doları 35,3800 35,4600 35,4670 35,5470 Avro 36,2900 36,3700 36,1890 36,2690 Sterlin 43,2700 43,4800 43,0180 43,2280