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Dolar 35,50 TL barajında

Haftaya yükselişle başlayan dolar, günü 35,49 TL'ye yükselerek tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ocak 2025 17:27, Son Güncelleme : 13 Ocak 2025 17:28
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Dolar 35,50 TL barajında

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:

CUMAPAZARTESİ
İSTANBULAlışSatışAlışSatış
ABD doları35,410035,411035,497035,4980
Avro36,330036,331036,229036,2300
Sterlin43,330043,337043,078043,0830
İsviçre frangı38,650038,658038,680038,6900
ANKARA
ABD doları35,380035,460035,467035,5470
Avro36,290036,370036,189036,2690
Sterlin43,270043,480043,018043,2280

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