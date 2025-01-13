Dolar 35,50 TL barajında
Haftaya yükselişle başlayan dolar, günü 35,49 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ocak 2025 17:27, Son Güncelleme : 13 Ocak 2025 17:28
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|35,4100
|35,4110
|35,4970
|35,4980
|Avro
|36,3300
|36,3310
|36,2290
|36,2300
|Sterlin
|43,3300
|43,3370
|43,0780
|43,0830
|İsviçre frangı
|38,6500
|38,6580
|38,6800
|38,6900
|ANKARA
|ABD doları
|35,3800
|35,4600
|35,4670
|35,5470
|Avro
|36,2900
|36,3700
|36,1890
|36,2690
|Sterlin
|43,2700
|43,4800
|43,0180
|43,2280