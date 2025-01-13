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Dolar/TL 35,46 seviyesinden işlem görüyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ocak 2025 10:05, Son Güncelleme : 13 Ocak 2025 10:10
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Dolar/TL 35,46 seviyesinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 35,4600 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 35,4350'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 35,4600'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 36,2680'den, sterlin/TL yüzde 0,5 kayıpla 43,0740'tan satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 109,9 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de geçen hafta açıklanan istihdam raporundaki verilerin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecine yılın ikinci yarısında devam edeceğine yönelik fiyatlamalarla negatif bir seyir öne çıkarken, bu hafta gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

20 Ocak'ta göreve başlayacak Donald Trump yönetiminin atacağı adımların etkilerine yönelik belirsizlikler ve enflasyonist baskıların tekrar güç kazanabileceğine ilişkin endişeler risk algısının yüksek seyretmesine neden oluyor.

Analistler, ABD'de bu hafta açıklanacak enflasyon verilerinin piyasaların odağında olduğunu ve piyasalarda oynaklığın artabileceğini kaydetti.

Bugün yurt içinde perakende satışlar, yurt dışında ise ABD'de tüketici enflasyon beklentisi ve federal bütçe dengesi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 110 seviyesinin direnç, 109 seviyesinin destek olarak öne çıktığını kaydetti.

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