Bakan Memişoğlu'ndan sertifika açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, NTV yayınında: Tüm hekimlere estetik yetkisi verilmesine ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tüm hekimlere estetik yetkisi verilmesine ilişkin, "Bu uygulamaları yapabilecek hekimlerin sayısını artırarak merdiven altını engellemiş olacağız." dedi. NTV yayınında soruları yanıtlayan Bakan Memişoğlu, sertifikasyon eğitiminin artık bakanlık bünyesinde verileceğini söyledi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtlıyor.

Bakan Memişoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

TÜM HEKİMLERE ESTETİK YETKİSİ

"Geçmişte bu konuda esasında sertifikasyonla bu tür uygulamaları yapacak eğitimler vererek bazı hekimlerimize bu yetki verilmişti. Plastik cerrahi ve dermotoloji yetkisinde gözüküyor ama bu işlemler esasında hekimlik açısından uygulanabilir. Cilt altı enjeksiyonu gibi düşünmek lazım. Bunun eğitimini alan, bunun eğitimini veren branşlarla ilgili bir açıklık getirdik. Yeni bir şey değil, olması gereken bir şeydi.

Plastik cerrahi gibi çok daha önemli ve ayrıntılı bir uzmanlık eğitiminden sonra çok daha uç ve özellikli işlemler yapan branşlarla ilgili bir kısıtlamamız yok.

Sadece bunu hekimlik mesleğinde uzmanlık aşamasında, Tıpta Uzmanlık Kurulu dediğimiz, uzmanlığın planlamasını yapan kurulca çekirdek eğitim müfredatında eğer ilgili branşlar bunu ilave ediyorlarsa, bunu uygulayabilir oldu. Aynı zamanda da bir sertifikasyon programı yapacaksak, onun eğitiminde ne verileceği, ne şekilde bunun yapılacağı, bunun programla ve müfredatla tespit edilip verilmesini sağlayacağız.

Bu uygulamaları yapabilecek hekimlerin sayısını artırarak merdiven altını engellemiş olacağız."