Motorine 1 lira 47 kuruş zam geliyor!

Zamlı fiyatlar bu geceden itibaren geçerli olacak.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

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