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Motorine 1 lira 47 kuruş zam geliyor!

Motorinin litre fiyatına 1 lira 47 kuruş zam bekleniyor. Zamlı fiyatlar bu geceden itibaren geçerli olacak.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 15 Ocak 2025 16:38, Son Güncelleme : 15 Ocak 2025 16:40
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

MOTORİNE ZAM GELİYOR

Motorinin litre fiyatına 1 lira 47 kuruş zam bekleniyor.

Zamlı fiyatlar bu geceden itibaren geçerli olacak.

Benzinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul

Benzin: 45 lira 32 kuruş

Motorin: 45 lira 77 kuruş

Ankara

Benzin: 45 lira 80 kuruş

Motorin: 46 lira 41 kuruş

İzmir

Benzin: 46 lira 17 kuruş

Motoin: 46 lira 81 kuruş

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