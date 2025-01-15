Motorine 1 lira 47 kuruş zam geliyor!
Motorinin litre fiyatına 1 lira 47 kuruş zam bekleniyor. Zamlı fiyatlar bu geceden itibaren geçerli olacak.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 15 Ocak 2025 16:38, Son Güncelleme : 15 Ocak 2025 16:40
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
MOTORİNE ZAM GELİYOR
Motorinin litre fiyatına 1 lira 47 kuruş zam bekleniyor.
Zamlı fiyatlar bu geceden itibaren geçerli olacak.
Benzinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul
Benzin: 45 lira 32 kuruş
Motorin: 45 lira 77 kuruş
Ankara
Benzin: 45 lira 80 kuruş
Motorin: 46 lira 41 kuruş
İzmir
Benzin: 46 lira 17 kuruş
Motoin: 46 lira 81 kuruş