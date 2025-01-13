Bağcılar'da daireye giren şüpheli, 12 yaşındaki çocuğu taşla öldürdü

Olay, akşam saat 17.00 sıralarında Bağcılar ilçesi 15 Temmuz Mahallesi 1487. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir eve giren kimliği belirsiz şahıs, evde bulunan çocuklara taşla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 12 yaşındaki kız çocuğu M.S'nin hayatını kaybettiğini belirledi. M.S.'nin cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ambulansla morga kaldırıldı. Başından ve gözünden yaralanan 5 yaşındaki kardeşi A.S. ise sağlık ekiplerince Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sinir krizi geçiren yabancı uyruklu anne G.S. ise ekiplerce aynı hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.