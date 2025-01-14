Tehlikeli ürünler açıklandı! Bakanlık çocukları korumak için harekete geçti
Ticaret Bakanlığı, aralarında oyuncak ve giyim gibi ürünlerin bulunduğu 4 ürünün piyasadan toplatılmasına karar verdi. Söz konusu ürünler özellikle çocuklar için hayati riskler taşıyor. İşte marka marka o ürünler ve piyasadan toplatılma nedenleri...
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Ocak 2025 10:05, Son Güncelleme : 14 Ocak 2025 10:06
Vatandaşın sağlığını tehlikeye atan ürünlere karşı savaş açılmış durumda. Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada hile yapan firmaları açıklarken, Ticaret Bakanlığı da güvensiz ürünlere karşı mücadele veriyor.
Ticaret Bakanlığı, yaptığı denetimler sonucu insan sağlığını tehlikeye düşüren ürünleri tek tek ifşa ediyor. Söz konusu ürünlerin satışı yasaklanarak piyasadan toplatılıyor.
2 OYUNCAK PİYASADAN TOPLATILIYOR
Bakanlığın son duyurusunda 2 oyuncak için piyasadan toplatılma kararı verildi. Bunlardan ilki "Tuna Fosforlu Kalem" olurken, ikincisi ise "Huggy Wuggy" karakterine ait olan pelüş oyuncak oldu. Her iki ürününde piyasaya arzı yasaklandı ve toplatılma kararı alındı.