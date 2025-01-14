Tehlikeli ürünler açıklandı! Bakanlık çocukları korumak için harekete geçti

Vatandaşın sağlığını tehlikeye atan ürünlere karşı savaş açılmış durumda. Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada hile yapan firmaları açıklarken, Ticaret Bakanlığı da güvensiz ürünlere karşı mücadele veriyor.

Ticaret Bakanlığı, yaptığı denetimler sonucu insan sağlığını tehlikeye düşüren ürünleri tek tek ifşa ediyor. Söz konusu ürünlerin satışı yasaklanarak piyasadan toplatılıyor.

2 OYUNCAK PİYASADAN TOPLATILIYOR

Bakanlığın son duyurusunda 2 oyuncak için piyasadan toplatılma kararı verildi. Bunlardan ilki "Tuna Fosforlu Kalem" olurken, ikincisi ise "Huggy Wuggy" karakterine ait olan pelüş oyuncak oldu. Her iki ürününde piyasaya arzı yasaklandı ve toplatılma kararı alındı.

İŞTE TOPLATILAN O ÜRÜNLER