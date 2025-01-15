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Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi, Genel Kurulda

TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi'nin birinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ocak 2025 21:32, Son Güncelleme : 15 Ocak 2025 21:38
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Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi, Genel Kurulda

Bölüm üzerinde söz alan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, adaletin herkese eşit dağıtılması gerektiğini belirtti.

Türkiye Adalet Akademisi'nin yetiştirdiği hakim ve savcıların, hakikatten ayrılmaması gerektiğini söyleyen Türkkan, adaletsizliklerin yaşandığını savundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Anayasa Mahkemesi'nin, 34 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ni iptal ettiğini hatırlattı.

Teklifle, Akademi'nin yapısının yeniden düzenlendiğini aktaran Özdağ, düzenlemelerin Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı dolayısıyla TBMM'nin gündemine geldiğini dile getirdi. Selçuk Özdağ, teklif için "hayır" oyu kullanacaklarını bildirdi.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Türkiye Adalet Akademisi'nin özveriyle çalıştığını, önemli bir sorumluluk üstlendiğini kaydetti.

Akademi'nin, tarafsız ve bağımsız hakimlerle savcılar yetiştirmeyi hedeflediğine işaret eden Öztürk, "Türkiye Adalet Akademisi, hukuk alanında önemli eğitimler gerçekleştirmektedir. Hakim ve savcı adaylarımızın mesleki gelişimleri sadece başlangıçta değil, meslek hayatları boyunca desteklenmektedir." diye konuştu. Halil Öztürk, kanun teklifini desteklediklerini bildirdi.

DEM Parti Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez, bazı belediyelere yapılan görevlendirmeleri eleştirdi.

Teklifte, avukatların ve noterlerin Akademi'den alacakları eğitimin ücretli olmasına yönelik düzenleme bulunduğunu anlatan Düşünmez, bunu kabul etmediklerini söyledi.

- "Türkiye Adalet Akademisi'nin uluslararası alanda da çekim merkezi olması hedeflenmektedir"

CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen Göl, Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği düzenlemelerin değiştirilmeden yeniden TBMM'nin gündemine getirildiğini ileri sürdü.

Göl, kanun tekliflerinin etki analizlerine ulaşamadıklarını savunarak, etki analizlerinin milletvekillerinden ve vatandaşlarından saklandığını iddia etti.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, teklifin, yargı mensuplarının eğitim kalitesini yükselteceğini vurguladı.

Akademi'nin, meslek öncesi eğitimlerde merkez olacağını aktaran Bozkurt, "Türkiye Adalet Akademisi'nin uluslararası alanda da çekim merkezi olması hedeflenmektedir." şeklinde konuştu.

Hukuk devleti ilkesini güçlendirmeyi amaçladıklarını belirten Bozkurt, adalet hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması ve yargıya güvenin artırılmasının temel hedef olduğunu vurguladı.

Saffet Bozkurt, Akademi'nin yeni yapısıyla yargı teşkilatını güçlendireceğini kaydetti.

Genel Kurulda teklifin birinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından maddelerin görüşülmesine geçildi.

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