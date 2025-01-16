Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi

İstanbul'da suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ifadeleri tamamlanan 40 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi...

Adliyeye sevk edilenler arasında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da yer aldı.

PAZARTESİ GÖZALTINA ALINMIŞLARDI...

Soruşturma kapsamında, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 40 şüpheli, pazartesi günü gözaltına alınmıştı...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığ'ından yapılan açıklama, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği belirtildi.