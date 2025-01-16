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Dolar 35,49 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 35,4860 seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ocak 2025 10:03, Son Güncelleme : 16 Ocak 2025 10:03
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Dolar 35,49 seviyesinden işlem görüyor

Dün düşüş eğilimde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 35,4620'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09,25 itibarıyla bir önceki kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 35,4860'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 36,6280'den, sterlin/TL yüzde 0,2 azalışla 43,3620'den satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 109,2 seviyesinde bulunuyor.

Dünya genelinde enflasyon-resesyon ikilemi devam ederken, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararlarında dikkatle izlediği çekirdek enflasyondaki yavaşlama Bankanın faiz indirimlerinde beklenildiği kadar katı olmayabileceği beklentilerini canlandırdı.

Bu gelişmelerle, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu yılın ilk yarısında faiz indirimine gidebileceğine dair beklentiler yeniden güçlenirken, bankanın yüzde 52 ihtimalle ilk faiz indirimine mayısta gideceği fiyatlanıyor.

ABD'de 20 Ocak'ta başkanlık görevini devralacak Donald Trump'ın uygulayacağı politikaların ekonomi üzerinde olası etkilerine ilişkin soru işaretleri ise varlığını korurken, makroekonomik verilerden alınan sinyaller, yeni dönemde Trump ile Fed'in politika uyuşmazlığı yaşayabileceğine ilişkin endişelerin bir nebze de olsa giderilmesine yardımcı oldu.

Öte yandan, Fed'in ABD ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun ocak sayısında, ekonomik faaliyetin geçen yıl kasım sonu ve aralık ayında "hafif ila ılımlı" düzeyde arttığı belirtildi.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar, Almanya'da enflasyon, İngiltere'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksinde 110 seviyesinin direnç, 109 seviyesinin destek olarak öne çıktığını kaydetti.

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