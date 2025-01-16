Bebeğini araziye gömdüğü ortaya çıktı!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan Z.Ü'nün (36) gebeliğini takip eden aile sağlığı merkezi çalışanları, kontrol için telefonla aradıkları kadının merkeze gelmemesi üzerine durumu polise bildirdi.

KASIM AYINDA DOĞUM YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

İhbar üzerine yapılan çalışmada annenin kasım ayında doğum yaptığı belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Z.Ü. (36) ile Ö.T'yi (37) gözaltına aldı.

"ARAZİYE GÖMDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ"

Ö.T'nin ifadesinde, annenin bebeği bir arkadaşının evinde dünyaya getirdiğini, ölü doğan bebeği poşet içinde kendisine vererek "bebeğin babası sensin, kurtulman gerek" dediğini, bunun üzerine Honaz Tüneli yakınında cesedi araziye gömdüğünü söylediği öğrenildi. Bunun üzerine tarif edilen bölgede arama çalışması başlatıldı.