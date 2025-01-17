İstanbul ve Çankırı'da FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Organize Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda, haklarında ankesörlü hatlar üzerinden ardışık olarak örgütsel tekniğe uygun aranma kayıtları ve örgüte ait yurtta klavye sınavlarına çalıştığına dair tanık beyanı bulunan, örgütün gizli haberleşme programı olan 'bylock' programını kullandığı tespit edilen, halen aktif görevde olduğu anlaşılan 1 zabıt katibi, 1 öğretmen ve 1 uzman tabip ile KHK ile emekli edilen 3. Sınıf Emniyet Müdürünün de aralarında bulunduğu toplam 28 kişiye İstanbul ve Çankırı'da operasyon yapıldı. Operasyonda 18 kişi yakalandı.

10 kişiyi ise yakalama çalışmaları sürüyor.