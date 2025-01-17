Ankara Adliyesinde görevli katip mahkeme salonunda kalp krizinden öldü

Olay yerine çağrılan ambulansla Hacettepe Hastanesi Tıp Fakültesine kaldırılan Deniz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görevli katip Feramuz Deniz, duruşma öncesi mahkeme salonunda hazırlık yaptığı sırada aniden fenalaşarak sandalyeden düşüp başını yere çarptı.

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