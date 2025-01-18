Nijerya'da akaryakıt tankeri patladı: 70 kişi öldü

Patlamada en az 70 kişinin öldüğünü, onlarca kişinin de yaralandığını söyleyen Tsukwam, itfaiye ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

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