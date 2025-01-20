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Ortalama otomobil fiyatları değişti

sahibinden.com, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezinin (BETAM) hazırladığı aralık ayı "Otomobil Piyasası Görünümü" raporunu paylaştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ocak 2025 15:30, Son Güncelleme : 20 Ocak 2025 15:26
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Ortalama otomobil fiyatları değişti

BETAM tarafından sahibinden.com'daki ilanlara dayanarak hazırlanan ve ikinci el otomobil piyasasının genel durumunu analiz eden rapor belli oldu.

Otomobil talep endeksi düştü

Rapora göre, aralık ayında otomobile talep düşerken, reel fiyatlar azalmaya devam etti. Otomobil talep endeksi, Kasım 2024'e kıyasla yüzde 1,7 düşük olmasına rağmen geçen aya kıyasla yüzde 17,5 yükseldi.

Canlılık 0,4 puan artarak yüzde 21,7 oldu

Otomobil piyasasındaki canlılık göstergesi olarak izlenen satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı, geçen aya kıyasla 0,4 puan artarak yüzde 21,7 oldu. Bu artış, ilan ile satılan otomobil sayısının azalması sonucu meydana geldi.

Otomobil piyasasındaki diğer canlılık ölçütü olarak kullanılan, satılık otomobil ilanlarının ne kadar süre yayında kaldıklarını gösteren "kapatılan ilan yaşı", geçen aya kıyasla 0,3 gün uzayarak 20,2 gün oldu.

Reel fiyat 18 aydır düşüşünü sürdürüyor

Enflasyondan arındırılmış otomobil ortalama reel fiyatı ise 18 aydır düşüşünü sürdürüyor. Reel fiyat endeksi, kasıma kıyasla yüzde 0,1 azalarak 154,8 oldu. Reel fiyatlardaki yıllık değişim de negatif görünümüne devam etti. Mayıs 2023'te yüzde 47,9 oranına ulaşan değişim oranı, takip eden aylarda sürekli azalarak Haziran 2024'te yüzde -41,4'e geriledi. Bu tarihten sonra reel fiyatlardaki yıllık düşüş oranı azalmaya başlayarak Aralık 2024'te yüzde -26,9 oldu.

Ortalama otomobil fiyatları aralıkta yükseldi

Ortalama otomobil fiyatları, önceki aya kıyasla bir miktar yükseldi. Kasım 2024'te 899 bin 940 lira olan ortalama otomobil fiyatı, Aralık 2024'te 908 bin 588 liraya çıktı. Ortalama otomobil fiyatı, bir önceki yıla kıyasla ise yüzde 5,6 arttı.

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