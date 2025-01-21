Kabine bugün yoğun gündemle toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe'de yoğun gündemle toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantının ana gündem maddesi "terörsüz Türkiye" ve dış politikadaki güncel meseleler olacak. Özellikle Gazze'de savaşı sona erdiren İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşması ve bundan sonraki süreçte Türkiye'nin izleyeceği politika gündem maddeleri arasında yer alacak. Türkiye'nin bu noktadaki diplomatik temasları, atılacak yeni adımlar ve savaşın tekrar başlamaması için izlenecek yol belirlenecek.

TERÖR, EKONOMİ

Güvenlik, sınır yönetimi ve bölgesel iş birliği konularının da gündeme geleceği toplantıda "Terörsüz Türkiye" süreci de ele alınacak. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin DEM Parti ile başlattığı süreçte gelinen son durum masaya yatırılacak. Kabinenin bir diğer önemli başlığı ise ekonomi olacak. Ekonomide gelinen son durum, enflasyon ile mücadele, alım gücünün artırılması ve hayata geçirilecek reformlar görüşülecek.

SURİYE VE TRUMP

Toplantının önemli başlıklarından biri de Suriye ile ilişkilerdeki yeni dönem olacak. Şam'dan Ankara'ya gerçekleşen ziyaretin yankıları sürerken, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Savunma Bakanı Ebu Kasra ve İstihbarat Başkanı Enes Hattab'ın Ankara'daki temasları değerlendirilecek.

ABD'deki başkanlık değişimi ile Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terörle mücadele operasyonları da masaya yatırılacak. ABD'nin seçilmiş yeni başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasının ardından izlenecek yeni yol haritası ele alınacak. ABD'nin yeni yönetimi ile ilişkilerin nasıl sürdürüleceği kapsamlı şekilde masaya yatırılacak.