Kartalkaya'daki otel yangınında 4 gözaltı

Bolu Kartalkaya'da sabaha karşı 03.30 sularında meydana gelen yangının ardından 3 bakan olay yerinde gitti. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın da yangın yerine gittiği öğrenildi.

"MAALESEF 66 CANIMIZI YİTİRDİK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 66'ya, yaralı sayısının 51'e yükseldiğini söyledi.

Yangının yaşandığı bölgede basın açıklaması yapan Yerlikaya, milletçe büyük bir acı içerisinde olduklarını dile getirdi.

"Bu sabah Bolu Kartalkaya'da bulunan bu otelde meydana gelen yangında maalesef 66 canımızı yitirdik ve 51 yaralımız var. Çok üzgünüz." diyen Yerlikaya, yangının söndürüldüğünü ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Yerlikaya, soğutma çalışmalarının tamamlandığı yerlerde AFAD ve itfaiye ekiplerinin oda oda yaptığı taramalarda şu ana kadar 66 kişinin hayatını kaybettiğinin belirlendiğini ifade ederek, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağılığı diliyorum. Tedavisi devam eden vatandaşlarımıza da Cenabıallah'tan acil şifalar diliyorum." diye konuştu.

Yangının meydana geldiği otelin 12 katlı olduğu ve olay anında otelde 238 kayıtlı misafirin bulunduğu bilgisini veren Yerlikaya, yangınla ilgili ilk ihbarın saat 03.27'de alındığını ve ihbar gelir gelmez ekiplerin harekete geçtiğini anlattı.

Yerlikaya, AFAD, jandarma, 112 Acil Sağlık ve UMKE ekipleri tarafından ilk müdahalenin saat 04.15'te yapıldığını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"AFAD, itfaiye, Orman Genel Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma, Kızılay, STK'ler, Bolu ve Düzce belediyeleri, Bolu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden olmak üzere toplam 156 araç ve 428 personel bu çalışmaları yaptı, yapmaya devam ediyor. Yangın söndürme çalışmalarına Bolu, Düzce, Sakarya, Ankara ve Kocaeli illerinden itfaiye ve su tankeri araçları katıldı. Ayrıca arama kurtarma aracıyla beraber mobil haberleşme aracı da müdahale çalışmalarında yer alıyor.

Otelin arka tarafının yamaç olması nedeniyle müdahale ancak ön ve yan cepheden gerçekleştirilebildi. İçişleri Bakanlığı olarak yangınla ilgili 2 mülkiye başmüfettişi görevlendirdik ve yine Adalet Bakanlığımızca Bolu Başsavcımız ve 5 savcımız da burada bilirkişilerle çalışmaya başladılar. Adli soruşturma başlatıldı. Sayın Cumhurbaşkanı'mız ilk andan itibaren süreci buradaki çalışmaları anbean takip ediyor ve kabine üyesi kıymetli arkadaşlarımızla da beraber buradayız. Ben tekrar tarifi imkansız olan bu acımızı paylaşmak istiyorum. Vefat eden vatandaşlarımıza tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına, aziz milletimize başsağlığı diliyorum."

Acılarının büyük, yüreklerinin dağlı olduğunu dile getiren Yerlikaya, "Bolu Cumhuriyet Başsavcımız burada, onunla 5 savcımız burada. Görevlendirdikleri bilirkişi burada. Hepimizin merak ettiği bu adli soruşturmayla yangının sebebi, bir ihmal, bir kusur varsa bunla ilgili yüce Türk milleti adına bu soruşturma, yani mahkemelerle bunların hepsinin sonucu ortaya çıkacak." ifadesini kullandı.

Bir basın mensubunun "Gözaltı emri var mı?" sorusuna ilişkin Yerlikaya, "Şu an için yok ama çalışıyor arkadaşlarımız, başsavcımız da burada. İdari soruşturmayı İçişleri Bakanlığı olarak biz yapıyoruz. Mülkiye müfettişi görevlendirdik, bütün süreçlerle ilk etapta ruhsat sürecinden iskan sürecine ve diğer tüm süreçlere varıncaya kadar bunların tamamı ama tamamı incelenecek. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da ifade ettiği gibi kimse, kimlerse eğer bizim canımızın yanmasına vesile olan bir kusur, hata, ihmal ne varsa bilin ki hem adli hem de idari mutlaka ama mutlaka bunların gereği yapılacaktır." diye konuştu.

"BİR VATANDAŞIN DURUMU AĞIR"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Acımız büyük. 51 yaralımız var. Bunlardan bir tanesi Ağır yoğun bakımda yatmakta. 17'sini taburcu ettik. Durumları iyi." dedi.

"İKİ ADET YANGIN MERDİVENİ VAR"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, otelin 2021 ve 2024 yılında denetimlerinin yapıldığını ifade edip "Yangın yeterlilik ruhsatları talep edilmiş." dedi.

Ersoy, "Bugüne kadar itfaiye tarafından yangın yeterliliği ile ilgili olumsuz bir durum tarafımıza yansımadı." diye konuşup otelde iki adet yangın merdiveni olduğunu dile getirdi.

YANGINLA İLGİLİ 4 MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangınla ilgili dört başmüfettiş görevlendirildiğini duyurdu.

YANGINDA 4 KİŞİ GÖZALTINDA

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kartalkaya'da 66 vatandaşın hayatını kaybettiği otel yangıyla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü dile getirerek, "6 Cumhuriyet savcımızın görevlendirildiği soruşturma kapsamında aralarında işletme sahibinin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alınmıştır. Yangının çıkış sebebiyle ilgili alanında uzman 5 kişilik bilirkişi heyetinin incelemeleri devam etmekte olup, kusur tespiti için çalışmalar sürmektedir. Soruşturmanın her aşaması büyük bir dikkat ve hassasiyetle yürütülmektedir" ifadelerini kullandı.