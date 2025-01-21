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Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: 10 ölü, 32 yaralı

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde yangın çıktı. Yangında 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. Bölgelerden de destek ekipler sevk edilirken alevlere müdahale sürüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ocak 2025 07:38, Son Güncelleme : 21 Ocak 2025 11:40
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Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede oteli sardı.

İhbar üzerine bölgeye kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi ile helikopter sevk edildi.

Yangın nedeniyle otelde kalanlar tahliye edilirken ekiplerin geniş çaplı yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

"Yangın büyük oranda kontrol altına alındı"

Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, 234 civarında misafirin kaldığı otelde gece 03.30 sıralarında ilk belirlemelere göre, restoran katında yangın çıktığını açıkladı.

Alevlerin buradan yayıldığını aktaran Vali Aydın, " 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. 31 yaralımızdan 26'sının durumu orta seviyede, 2'sinin durumu ağır. Vefatlardan 2'si panikle atlamak suretiyle oluşuyor. Yaralılarımızın durumu genel manada iyi. Otelin yakınında bulunan başka bir otelin misafirlerini de tedbir amaçlı tahliye ettik. Yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Cumhuriyet Başsavcısı da işlemlere başladı" dedi.

Bakan Yerlikaya: Yangına 267 personel müdahale ediyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün saat 03:27'de Kartalkaya Kayak Merkezinde bulunan bir otelde yangın çıktığı ihbarı alınmış, yangına çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 267 personelle müdahale edilmiş ve müdahaleye devam edilmektedir. Maalesef vefat edenlerin sayısı 10'a yaralı sayısı 32'ye yükselmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Yangında, öğretmenden yürek burkan açıklama

Otelde çıkan yangınla ilgili dört başmüfettiş görevlendirildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangınla ilgili dört başmüfettiş görevlendirildiğini duyurdu.

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