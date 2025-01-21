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Mobil bankacılık kullananlar dikkat! Saniyeler içerisinde 1 milyon TL borçlandı

Mobil bankacılık yüzünden dolandırıcılık kurbanı olan bir kadının yaşadığı olay, herkesin güvenlik konusunda ne kadar dikkatli olması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Kendisinin ve hesabının ele geçirilmesiyle büyük bir mali kayba uğrayan kadın, dakikalar içinde hayatının kabusunu yaşadı.

Haber Giriş : 21 Ocak 2025 08:30, Son Güncelleme : 21 Ocak 2025 08:39
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Mobil bankacılık kullananlar dikkat! Saniyeler içerisinde 1 milyon TL borçlandı

Mersin'de yaşayan Simla Erğunoğlu, Almanya'da tatil yaptığı sırada mobil bankacılık hesabına girmeye çalıştı. Ancak kısa süre sonra, kayıtlı telefon numarasının ve şifresinin değiştirildiğini fark etti. Hatta hesabı bloke edilmişti. "Hesabımda bir sorun olduğunu düşünürken, birkaç dakika içinde daha büyük bir kabus başladı," dedi.

BİR GÜNDE 1 MİLYON TL BORÇLANDI

Kadın, bu sorunun kısa süre içinde çok daha büyük bir boyuta ulaştığını anlattı: "Aynı gün, aynı saatlerde hesabımdan 300 bin TL para çekildi. Ardından kredi çekilip 105 bin TL borçlandırıldım." Simla Erğunoğlu, tüm bunların sonucunda toplamda yaklaşık 1 milyon TL borçla karşı karşıya kaldığını belirtti.

GÜVENLİK AÇIĞI NEDENİYLE MAĞDUR OLDUĞUNU BELİRTTİ

Show Haber'e yaşadıklarını anlatan talihsiz kadın, bankanın güvenlik açığı nedeniyle bu duruma düştüğünü söyledi: "Kredi kartımı kullanarak, beni neredeyse 1 milyon TL borçlandırdılar. Bu, tamamen bankanın güvenlik açığı yüzünden oldu. Bir günde hayatım alt üst oldu." Simla Hanım, ayrıca mobil bankacılık hesabı için kayıtlı cep telefon numarasının ve şifresinin rızası dışında değiştirildiğini, buna dair herhangi bir bildirim almadığını da vurguladı. "Telefonumu sürekli kısıtlıyorlar, kapatıyorlar. Bunu nasıl yapabildiklerini anlamıyorum," dedi.

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