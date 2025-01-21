Dolar ve euro ne kadar oldu?
İstanbul serbest piyasada dolar 35,5990 liradan, avro 36,9480 liradan güne başladı.
Haber Giriş : 21 Ocak 2025 10:26, Son Güncelleme : 21 Ocak 2025 10:28
İstanbul serbest piyasada dolar 35,5990 liradan, avro 36,9480 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 35,5970 liradan alınan dolar, 35,5990 liradan satılıyor. 36,9460 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 36,9480 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 35,5690 lira, avronun satış fiyatı ise 36,9270 lira olmuştu.Altının gramı 3 bin 119 liradan işlem görüyor