Dolar ve euro ne kadar oldu?

Serbest piyasada 35,5970 liradan alınan dolar, 35,5990 liradan satılıyor. 36,9460 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 36,9480 lira olarak belirlendi.

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