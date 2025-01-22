Ege Denizi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ege Denizi'nde saat 23.38'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ocak 2025 01:48, Son Güncelleme : 22 Ocak 2025 01:50
Ege Denizi'nde saat 23.38'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Sarsıntının merkez üssünün, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 6,62 kilometre uzaklıkta olduğu, depremin 8,65 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.