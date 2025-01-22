Altın son 3 ayın en yüksek seviyesinde

OANDA Asya Pasifik Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, Trump'ın başlıca ticaret ortaklarına yönelik politikalarının zamanlamasındaki belirsizliklerin dolar üzerinde baskı oluşturduğunu belirterek, "Bu durum, altın fiyatlarındaki yükselişi destekleyen birincil kısa vadeli katalizör" dedi.

Direnç ve destek seviyeleri öne çıkıyor

Analistler, ons altının 2 bin 728 dolar direncini aştıktan sonra ilk hedef olan 2 bin 754 dolara yöneldiğini ifade ediyor. Bugün için ilk destek seviyesi 2 bin 738 dolar, bu seviyenin altına inilmesi durumunda 2 bin 719 dolar hedeflenebilir.

Trump'tan gümrük vergisi tehditleri

Başkan Trump, Avrupa Birliği'ne gümrük vergisi uygulama ve 1 Şubat'tan itibaren Çin'den ithal edilen mallara yüzde 10 ek vergi getirme planlarını açıkladı. Bu politikaların enflasyonist etkileri, Fed'in faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutma ihtimalini artırabilir. Ancak bu durum, altının enflasyondan korunma cazibesini zayıflatma riski taşıyor.

Fed ve tahvil piyasasına odak

ABD ekonomisinde iki yıldır kaydedilen enflasyon kontrolündeki ilerleme ve devam eden büyüme, Fed'in kararlarını zorlaştırıyor. Gelecek hafta yapılacak toplantıda Fed yetkililerinin bir gözü Trump yönetiminin ticaret politikalarında, diğer gözü ise tahvil piyasasında olacak.

Gram altında rekorlar üst üste geliyor

Ons altın tarafında yaşanan artış gram altın fiyatlarına da yansıdı. Türkiye'de altının gram fiyatı 22 Ocak 2025 Çarşamba gününe rekorla başladı. Gram altın yüzde 0,4'lük yükselişle 3 bin 153 TL'den işlem görüyor.