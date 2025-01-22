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Şimşek'ten sektör temsilcilerine 'Maliyetleri bahane etmeyin' mesajı

Gıda Komitesi üyeleri olarak, Ticaret Bakanı Bolat, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile Tarım Bakanı Yumaklı'nın Ramazan öncesi fahiş fiyat artışlarına karşı bir araya geldiği sektör temsilcileriyle yaptıkları toplantıda, Şimşek'in faiz indirimleriyle mazot, elektrik fiyatlarını karşılaştırarak "Maliyetler artıyor bahanesiyle gelmeyin" mesajı verdiği iddia edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ocak 2025 20:27, Son Güncelleme : 22 Ocak 2025 20:32
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Şimşek'ten sektör temsilcilerine 'Maliyetleri bahane etmeyin' mesajı

Ekonomi yönetimindeki bakanlar, Ramazan ayı öncesi fahiş fiyat artışlarına karşı sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Ticaret, gıda, perakende sektörü temsilcileriyle yapılan toplantıya, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı katıldı.

CNBC-e'den Hazal Ateş'in haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in fiyat artışlarına "kira, navlun, nakliye maliyetleri, personel giderlerini" gerekçe gösteren temsilcilere maliyet hesabıyla yanıt verdi.

Bakan Şimşek'in, faizdeki düşüş ile mazot, elektrik fiyatlarını örnek vererek, "Maliyetler artıyor bahanesiyle gelmeyin" mesajı verdiği öğrenildi.

Toplantı 3 saat sürdü

Bakanlarla TOBB, TESK başkanlarının da katıldığı toplantıda, İstanbul, Ankara ve İzmir Ticaret Borsaları Başkanları, perakende, yumurta, gıda ve ihtiyaç maddeleri, kırmızı et, kanatlı hayvancılık, un, makarna, yağ, süt, ambalajlı su, toptancı haller ile bakliyat sektörü temsilcileri yer aldı. Toplantı 3 saat sürdü.

Sektör temsilcileri toplantıda fiyat artışlarına neden olarak gösterdikleri kira, navlun, nakliye, personel giderlerine ilişkin maliyetleri paylaştı.

"Bahane edeceğiniz bir şey yok"

Bakan Şimşek de sektör temsilcilerine mazot, elektrik maliyet hesabı çıkararak, "Bahane edeceğiniz bir şey yok" yanıtını verdiği öğrenildi.

Toplantıya katılan bakanların, "Ramazan ayından önce fiyat artışları içtihat haline gelmiş durumda. Artık bu imaj kalkacak. Fiyat artışlarını vatandaşa yansıtmayın. Denetimler artacak. Kayıt dışılığa izin verilmeyecek. Vatandaşın gıdaya erişiminin önündeki bütün engeller kalkacak. Vatandaşı Ramazan'da fiyat artışlarından kurtaracağız" değerlendirmesini yaptıkları belirtildi.

Zincir marketler eleştirisi

TESK Başkanı Bendevi Palandöken de fiyat artışlarında zincir marketlerin rekabeti engelleyen tutumlarının da etken olduğunu söyledi. Palandöken, CNBC-e'ye yaptığı değerlendirmede, "Marketler kozmetik üründen züccaciye ürünlerine kadar her şeyi satıyor. Bu da haliyle rekabete zarar veriyor. Bakanlarımız toplantıda sektör temsilcilerini net bir dille uyardı. Sayın Şimşek, maliyet artışının bahane edilmemesi gerektiğini rakamlarla, tablolarla anlattı. Mazot, elektrikte bir artış olmadığını anlattı. Ticaret Bakanımız da cezaların ağırlaştırılacağını söyledi" dedi.

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