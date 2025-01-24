Ayşe Barım gözaltına alındı! Hakkındaki suçlama belli oldu

ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım hakkında gezi parkı olaylarına iştirak ettiğine dair yazılı ve görsel başında yer alan iddialar sebebiyle resen soruşturma açıldı. Türkiye Cumhuriyetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme suçundan gözaltına alındı.

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Ekipler, Barım'ın ev ve işyerinde arama yapıyor...

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI GETİRİLMİŞTİ

Birçok ünlü oyuncunun menajeri olan Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü. Gerçeğin ortaya çıkartılması için resen soruşturma başlatılmıştı. Bu soruşturma kapsamında Ayşe Barım hakkında yurt dışı çıkış yasağı getirilmişti.