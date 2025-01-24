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Ayşe Barım soruşturması sürüyor! Ünlü oyuncular ifadeye çağrıldı

Bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan gözaltına alındı. Barım'ın gözaltına alınmasının ardından oyuncu Dolunay Soysert ve Halit Ergenç de ifadeye çağrıldı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 24 Ocak 2025 13:35, Son Güncelleme : 24 Ocak 2025 13:36
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Ayşe Barım soruşturması sürüyor! Ünlü oyuncular ifadeye çağrıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Barım hakkında, Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialar üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında yapılan araştırmalarda, firari sanık Mehmet Ali Alabora'nın bir başka kişiyle yaptığı tape görüşmesinin içeriğinde, Gezi Parkı odaklı olaylarda sanatçılara Gezi Parkı'nda bildiri yayınlanması konusunda fikir alışverişinin yapıldığı ve hayata geçirildiği tespit edildi.

Barım'ın, Gezi Parkı davasının sanıklarından Osman Kavala, Çiğdem Utku Mater ve Mehmet Ali Alabora'yla olaylarla ilgili yoğun iletişiminin olduğu, menajerliğini yaptığı sanatçıları Gezi Parkı olaylarının başlangıç tarihi olan 2013'te olaylara katılması için yönlendirmeler yaptığı, kendisinin de bu oyuncularla olaylara katıldığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında, Barım, Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan gözaltına alındı.

Dolunay Soysert ve Halit Ergenç ifadeye çağrıldı

Şüpheli Barım'ın evinde ve iş yerinde arama çalışmaları sürüyor. Barım'ın gözaltına alınmasının ardından oyuncu Dolunay Soysert ve Halit Ergenç de ifadeye çağrıldı.

Ceylan Yıldız

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