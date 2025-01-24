Yolcu otobüsü, park halindeki kamyona çarptı: 2 ölü, 24 yaralı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Bu sırada Özkaymak firmasına ait 42 TC 903 plakalı yolcu otobüsü de kamyona arkadan çarptı.

Konya'da park halindeki tıra çarpan kamyon ile yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

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