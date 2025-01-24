Bolu faciasında gözaltı sayısı 14'e yükseldi!

Bolu Kartalkaya'da yaşanan yangın faciasına ilişkin gözaltı sayısı 14'e yükseldi. Gözaltına alınan 9 kişi bugün adliyeye sevk edilecek.

Bolu Kartalkaya otel yangını ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Yaşanan facianın boyutu gözler önüne serilirken çok sayıda ölü ve yaralı sayısı olduğu açıklandı. 12 katlı Grand Kartal Otel'de gece 03.00 sıralarında çıkan yangının 11 saatlik çalışma sonucunda söndürüldüğü açıklandı. Otelin doluluk oranının yüksek olduğu ve en az 234 kişinin konakladığı belirtildi.