Kartalkaya'daki otel yangınında gözaltına alınanlar adliyede
Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'deki yangına ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden 9'u Bolu Adliyesine sevk edildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Ocak 2025 16:15, Son Güncelleme : 24 Ocak 2025 16:19
Grand Kartal Otel'de yaşanan ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan yangın faciasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli sayısı 14'e yükseldi. Bu şüphelilerinin 9'unun jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Aralarında işletme sahibi Halit Ergül'ün de bulunduğu 9 kişi Bolu Adliyesine getirildi. Şahıslar, adliyenin arka kısmında bulunan otoparktan ifadeleri alınmak üzere savcılığa götürüldü.