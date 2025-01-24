Kartalkaya'daki otel yangınında gözaltına alınanlar adliyede

Aralarında işletme sahibi Halit Ergül'ün de bulunduğu 9 kişi Bolu Adliyesine getirildi. Şahıslar, adliyenin arka kısmında bulunan otoparktan ifadeleri alınmak üzere savcılığa götürüldü.

Grand Kartal Otel'de yaşanan ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan yangın faciasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli sayısı 14'e yükseldi. Bu şüphelilerinin 9'unun jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

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