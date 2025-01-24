Alparslan Kuytul gözaltına alındı
Eski Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Yöneticisi Alparslan Kuytul gözaltına alındı. Ulus Meydanı'nda polisin ikazlarına uymayarak izinsiz eylem yapan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı üyelerine müdahale edildi. Polis ekipleri 34 göstericiyi gözaltına aldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ocak 2025 17:15, Son Güncelleme : 24 Ocak 2025 17:18
Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Kuytul'u gözaltına almasının ardından Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı üyeleri Ulus Meydanı'nda izinsiz gösteri yaptı.
Olaya ilişkin Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bugün saat 11.30 sıralarında Ulus Atatürk Anıtı önünde yasa dışı eylem yapan gruba dağılmaları yönünde gerekli ikaz ve uyarılar yapılmıştır. Uyarılara rağmen grubun dağılmaması üzerine kademeli müdahalede bulunulmuş ve 34 gösterici gözaltına alınmıştır. Müdahale esnasında yaşanan olaylarla ilgili olarak da görevli personel hakkında soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.