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Bakan Tunç'tan sosyal medyada paylaşılan raporlara tepki

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdüğünü belirterek, "Korsan metinlerle kamuoyunu yanıltmaya çalışanlar, faciada hayatını kaybedenlerin ailelerine büyük bir saygısızlık yapmaktadır. Milletimiz müsterih olsun, tüm süreç şeffaf bir şekilde yürütülmekte ve kamuoyuyla paylaşılacaktır" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 24 Ocak 2025 17:29, Son Güncelleme : 24 Ocak 2025 17:29
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Bakan Tunç'tan sosyal medyada paylaşılan raporlara tepki

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Kartalkaya'da yaşanan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, soruşturmanın derinleştirilerek devam ettiğini ve bilirkişi heyetinin uzmanlık alanlarına göre detaylı incelemeler yaptığını ifade etti.

Uzman Bilirkişi Heyeti Görevlendirildi

Yangının çıkış noktası ve binaların yangından korunması konularında İstanbul Teknik Üniversitesi'nin farklı fakültelerinden akademisyenlerin yer aldığı bir bilirkişi heyeti oluşturulduğunu belirten Tunç, "Bu uzman heyet, konuyu bilimsel bir şekilde derinlemesine incelemektedir. Ancak bu süreçten rahatsızlık duyanların, suçluluk psikolojisiyle sorumluluktan kurtulma çabası içinde olduğunu görüyoruz" dedi.

"Dezenformasyon Kabul Edilemez"

Tunç, soruşturmayı etkilemeye yönelik bazı girişimlerin sorumsuzluk olduğunu belirterek, "Korsan metinlerle kamuoyunu yanıltmaya çalışanlar, faciada hayatını kaybedenlerin ailelerine büyük bir saygısızlık yapmaktadır. Milletimiz müsterih olsun, tüm süreç şeffaf bir şekilde yürütülmekte ve kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı.

"Kimse Yargıdan Kaçamayacak"

Bakan Tunç, soruşturmanın bağımsız ve tarafsız yargı tarafından dikkatle yürütüldüğüne vurgu yaparak, "78 canımızın hesabı sorulacaktır. Bu faciaya neden olanlar yargı önünde hesap vermekten kurtulamayacaktır" dedi.

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