Okullar ne zaman açılacak? İkinci dönem için geri sayım başladı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan eğitim öğretim yılı takvimine göre, ikinci dönem için planlanan tarih netleşti. Okulların yeniden açılacağı bu süreçte, yoğun geçen bir dönemin ardından dinlenme fırsatı bulan öğrenciler yeni ders yılının heyecanını yaşıyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı resmi takvime göre, sömestr tatili 2 Şubat 2025 Pazar günü sona erecek. Okullar, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü çalacak ilk ders ziliyle ikinci döneme başlayacak.

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

Karne günü itibarıyla başlayan 15 günlük sömestr tatili, öğrencilerin dinlenme ve eksiklerini tamamlama fırsatı bulduğu bir süreç olarak öne çıkıyor. 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayan tatil, 2 Şubat 2025 Pazar günü sona erecek.

İKİNCİ ARA TATİLİ NE ZAMAN OLACAK?

Eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek. Ara tatilin ardından okullar 7 Nisan 2025'te yeniden açılacak.