MEB'den uyarı: 'Diğer Ücretler' adı altında ücret alınamaz!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı için öğrenci kayıt süreçlerini başlatan bazı özel okulların velilerden "genel gider" ve "diğer ücretler" adı altında ek taleplerde bulunmasının yasal düzenlemelere aykırı olduğunu duyurdu. Bakanlık, bu uygulamanın "Özel Öğretim Kurumları Kanunu" ve "Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği"ne aykırı olduğunu vurguladı.

Somut Hizmet Olmayan Ücretler Alınamaz!

Bakanlığın tüm illere gönderdiği yazıda, bazı özel okulların hizmet kapsamı dışında kalan giderler için velilerden önceden ücret talep ettiğine dair şikayetlerin artış gösterdiği belirtildi. Yazıda, "genel gider" ve "diğer ücretler" gibi belirsiz başlıklar altında velilerden ücret alınmasının yasal dayanağı olmadığına dikkat çekildi.

Mevzuata göre, özel okullar yalnızca sundukları somut hizmetlerin karşılığında ücret talep edebilir. "Benzeri hizmetler" kavramının yalnızca açıkça tanımlanmış hizmetler için kullanılabileceği ifade edilerek, belirsiz harcamalar veya gelecekte doğabilecek masraflar için önceden ücret toplanamayacağı belirtildi.

'Yasal Düzenlemelere Aykırı Durumlar İçin Müeyyideler Var'

Bakanlık, "genel gider" ve "diğer ücretler" adı altında yapılan bu taleplerin mevzuatta yer alan sınırlamaları ihlal ettiğini ve bu tür uygulamalara karşı cezai müeyyidelerin uygulanabileceğini hatırlattı. Ayrıca, velilerin bu tür taleplerle karşılaşması durumunda Bakanlığa şikayette bulunabileceği vurgulandı.