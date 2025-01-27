Kaymakamdan otel inşaatındaki yangına dair açıklama: İşçiler kurtarıldı

Ak Parti'de büyük kongre tarihi belli oldu
Ak Parti'de büyük kongre tarihi belli oldu
16 yaş altına sosyal medya düzenlemesi geliyor!
16 yaş altına sosyal medya düzenlemesi geliyor!
Sabiha Gökçen'de gizemli olay: Pilotların radarındaki nesne bulunamadı
Sabiha Gökçen'de gizemli olay: Pilotların radarındaki nesne bulunamadı
İstanbul'da Ramazan sonuna kadar ete zam yok
İstanbul'da Ramazan sonuna kadar ete zam yok
Otel faciasında yeni ifade: Masraflı olduğu için belediyeye başvuru geri çekilmiş
Otel faciasında yeni ifade: Masraflı olduğu için belediyeye başvuru geri çekilmiş
Ekrem İmamoğlu, Cuma günü ifadeye çağrıldı
Ekrem İmamoğlu, Cuma günü ifadeye çağrıldı
Erdoğan: Gençlerimizi sokağa çağıranlardan olmadık
Erdoğan: Gençlerimizi sokağa çağıranlardan olmadık
Hurda araç teşviki yürürlüğe girdi mi?
Hurda araç teşviki yürürlüğe girdi mi?
Açıklama geldi, saatler içinde otobüs biletleri tükendi
Açıklama geldi, saatler içinde otobüs biletleri tükendi
Bursa'da 4 büyüklüğünde deprem
Bursa'da 4 büyüklüğünde deprem
Anlaşmazlıklar arabuluculukla kısa sürede çözüme kavuşuyor
Anlaşmazlıklar arabuluculukla kısa sürede çözüme kavuşuyor
MTV'de ilk taksit ödemelerinde cuma son gün
MTV'de ilk taksit ödemelerinde cuma son gün
Ekrem İmamoğlu'na 'bilirkişi' soruşturması
Ekrem İmamoğlu'na 'bilirkişi' soruşturması
Faturalarda 'çok tüketen çok ödeyecek' dönemi başlıyor
Faturalarda 'çok tüketen çok ödeyecek' dönemi başlıyor
MİT'ten siber operasyon: 5 şahıs tutuklandı
MİT'ten siber operasyon: 5 şahıs tutuklandı
Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasının çıkış sebebi ortaya çıktı
Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasının çıkış sebebi ortaya çıktı
Trafikteki her 4 otomobilden 1'i hurda yaşını aştı
Trafikteki her 4 otomobilden 1'i hurda yaşını aştı
Teğmenler için karar haftası
Teğmenler için karar haftası
Bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi: 1 milyon liranın getirisi değişti
Bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi: 1 milyon liranın getirisi değişti
Okullar ne zaman açılacak? İkinci dönem için geri sayım başladı
Okullar ne zaman açılacak? İkinci dönem için geri sayım başladı
Trafikte yeni dönem başlıyor! O sürücülerin ehliyetlerine el konulacak
Trafikte yeni dönem başlıyor! O sürücülerin ehliyetlerine el konulacak
Türkiye'nin en genç belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
Türkiye'nin en genç belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
'Yerli Malı' belgesi almanın şartları değişti
'Yerli Malı' belgesi almanın şartları değişti
Yeni haftada hava sıcaklıkları nasıl olacak?
Yeni haftada hava sıcaklıkları nasıl olacak?
Irak'ta deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi, AFAD ilk verileri açıkladı
Irak'ta deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi, AFAD ilk verileri açıkladı
TBMM'de yoğun mesai başlıyor: İşte gündem maddeleri...
TBMM'de yoğun mesai başlıyor: İşte gündem maddeleri...
Emeklinin maaş farkı ay başında hesapta
Emeklinin maaş farkı ay başında hesapta
Bolu Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı
Bolu Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İkinci dönem ara tatil ne zaman?
İkinci dönem ara tatil ne zaman?
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kaymakamdan otel inşaatındaki yangına dair açıklama: İşçiler kurtarıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde tadilat yapılan otelde çıkan yangında, mahsur kalan 4 işçi kurtarıldı. Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer; "4 kişi vardı kurtarıldı, şu an içeride kimse yok. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ocak 2025 17:43, Son Güncelleme : 27 Ocak 2025 18:21
Yazdır
Kaymakamdan otel inşaatındaki yangına dair açıklama: İşçiler kurtarıldı

Cikcilli Mahallesi'ndeki daha önce konut olarak kullanılan ve otele dönüştürülen 10 katlı otelin ilk katında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

İnşaatın üst katlarında mahsur kaldığı belirtilen işçilerin kurtarılması için vinç yardımı istendi. Ekipler, bölgede çalışmasını sürdürüyor.

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer AA muhabirine, inşaat malzemeleri ile yatak gibi eski eşyaların yandığını ifade etti.

Otelde onarım yapıldığını anlatan Ürkmezer, "4 kişi vardı kurtarıldı, şu an içeride kimse yok. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Burası daha önce otel ve konut olarak kullanılmış. Otele çevrilerek, onarım yapılıyormuş. Zeminle birlikte 10 katlı bir yer. İki bloktan oluşuyor, yangın iki bloğa da sıçramış. Sadece 3 kişi dumandan etkilendi, sağlık durumları iyi. Yangının çevresindeki binaları tehdit eden bir durum ya da tahliye söz konusu değil." diye konuştu.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik de yangını kontrol altına almak için bütün itfaiye ekibinin özverili çalıştığını söyledi.

İşçilerin kurtarıldığını belirten Özçelik, "Toplam 4 işçimiz kalmıştı, kurtarıldı. Yangın, ilk bilgilere göre inşaat çalışması sırasında kaynak ateşinin sünger yatakların üzerine düşmesi sonucu başlamış, kesin değil ön bilgi." dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber