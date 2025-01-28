Samsun Limanı'nda gemi yangını
Samsun Limanı'nda demirli bir kuru yük gemisinde yangın başladı. Geminin makine dairesinde başlayan alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Haber Giriş : 28 Ocak 2025 09:49, Son Güncelleme : 28 Ocak 2025 09:50
Samsun Limanı'nda bulunan kuru yük gemisinde yangın çıktı. Samsun Port Limanı'ndaki "Firuze G." adlı geminin makine dairesinde başlayan yangına, bölgeye sevk edilen çok sayıda ekip müdahale ediyor.
Olay yerine itfaiye, polis ve AFAD ekipleri gönderildi. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.