Samsun Limanı'nda gemi yangını

Samsun Limanı'nda bulunan kuru yük gemisinde yangın çıktı. Samsun Port Limanı'ndaki "Firuze G." adlı geminin makine dairesinde başlayan yangına, bölgeye sevk edilen çok sayıda ekip müdahale ediyor.

Olay yerine itfaiye, polis ve AFAD ekipleri gönderildi. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.