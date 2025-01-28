Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 48,95 puan ve yüzde 0,5 artışla 10.047,81 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 43,5 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,93, holding endeksi yüzde 0,12 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,37 ile elektrik, en çok kaybettiren ise yüzde 0,98 ile tekstil deri oldu.

Küresel piyasalarda, Çin merkezli DeepSeek'in rakiplerine göre daha düşük maliyetle ve kısa sürede geliştirdiği yapay zeka modelini piyasaya sürmesi sonrası ABD'li şirketlerin bu alandaki hakimiyetinin bozulabileceğine dair endişelerle karışık bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve New York Fed tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.150 puanın direnç, 10.000 ve 9.900 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.